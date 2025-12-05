KFOR njofton se ka shtuar prezencën në Kosovë: Po punojmë ngushtë me komunitetin ndërkombëtar, përfshirë mbështetjen për dialogun e lehtësuar nga BE-ja
Misioni paqeruajtës i udhëhequr nga NATO, KFOR, ka shtuar prezencën dhe patrullimet në mbarë territorin e Kosovës si pjesë e aktiviteteve të rregullta stërvitore.
Sipas njoftimit, KFOR po vepron me një qasje agile dhe fleksibile, duke mbetur plotësisht i gatshëm të reagojë ndaj çdo zhvillimi të mundshëm të sigurisë. Misioni thekson se angazhohet të kontribuojë në një mjedis të sigurt për të gjithë banorët e Kosovës, në bashkërendim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe EULEX-in, transmeton lajmi.net.
KFOR gjithashtu bashkëpunon me komunitetin ndërkombëtar, përfshirë mbështetjen për dialogun e lehtësuar nga BE-ja ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Komandanti i KFOR-it, Gjeneral Major Özkan Ulutaş, mban kontakte të rregullta me palët kyçe në Kosovë dhe Serbi.
Misioni vazhdon të zbatojë mandatin e tij të përcaktuar nga Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-së (1999), duke garantuar siguri, ambient të qëndrueshëm dhe liri të lëvizjes, në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme. KFOR mbetet në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe EULEX-in, secili në rolet e tij si institucione të sigurisë.
