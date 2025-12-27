KFOR njofton për disa punime që po bëhen në kampin e Bondsteel

27/12/2025 15:11

KFOR përmes faqes zyrtare ka njoftuar për disa punime që janë duke ndodhur në kampin Bondsteel në Ferizaj.

KFOR në njoftim shkruan se projekte si këto përmirësojnë kampin dhe kontribuojnë në gatishmërinë e njësive të tjera për të mbajtur personelin dhe pajisjet active.

Punimet janë duke u kryer nga disa ingjinierë finlandez.

“Përpjekje të tilla rrisin aftësitë operacionale dhe mbështetëse dhe pasqyrojnë angazhimin e vazhdueshëm të KFOR-it për stabilitetin dhe sigurinë në rajon”, ka njoftuar KFOR.

