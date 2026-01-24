KFOR në lëvizje, patrullon në disa komuna të Kosovës
Misioni i KFOR-it, i udhëhequr nga NATO, ka njoftuar se ushtarë multinacionalë nga Komanda Rajonale – Perëndimi kanë realizuar patrullime në disa komuna të Kosovës perëndimore, në kuadër të angazhimeve të rregullta për sigurinë në terren.
Sipas njoftimit, patrullimet janë zhvilluar si këmbësore ashtu edhe me mjete motorike, me qëllim të ruajtjes së një pranie të vazhdueshme dhe të adaptueshme në zonat e përgjegjësisë. Gjatë këtyre aktiviteteve, pjesëtarët e KFOR-it kanë mbledhur informacione direkte për situatën dhe zhvillimet në terren, transmeton lajmi.net.
Në njoftim theksohet se këto veprime kontribuojnë në rritjen e koordinimit dhe bashkëpunimit mes njësive multinacionale, duke ndihmuar në përmbushjen e misionit për ruajtjen e stabilitetit.
KFOR ka rikujtuar se vepron në përputhje me mandatin e saj të përcaktuar nga Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, me synim krijimin dhe ruajtjen e një mjedisi të sigurt dhe të qetë për të gjithë qytetarët e Kosovës, si dhe garantimin e lirisë së lëvizjes në mënyrë të paanshme.
Po ashtu, misioni ka bërë të ditur se vazhdon bashkëpunimin e ngushtë me Policinë e Kosovës dhe EULEX-in, në kuadër të roleve të tyre përkatëse si reagues të sigurisë.
Ushtarë multinacionalë nga Komanda Rajonale – Perëndimi e misionit KFOR të udhëhequr nga NATO kanë kryer patrullime në disa komuna të Kosovës perëndimore.
Përmes patrullimeve me mjete motorike dhe këmbësore, stafi i KFOR-it ruajti një prani të dukshme dhe fleksibile dhe mori njohuri direkte për zhvillimet në terren.
Aktivitete të tilla forcojnë koordinimin dhe ndërveprimin mes njësive multinacionale, duke mbështetur stabilitetin në përputhje me mandatin e KFOR-it.
KFOR vazhdon të zbatojë mandatin e saj – bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të vitit 1999 – për të kontribuar në një mjedis të sigurt dhe të qetë për të gjithë banorët e Kosovës dhe për të garantuar lirinë e lëvizjes, në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme.
KFOR punon në bashkëpunim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe Misionin e Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX) në rolet e tyre përkatëse si reagues të sigurisë./lajmi.net/