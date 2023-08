KFOR: Në ditët në vijim do të ketë lëvizje të shtuar të trupave dhe automjeteve Gjatë ditëve në vijim do të ketë lëvizje të shtuar të trupave dhe automjeteve të KFOR-it. Kështu ka bërë të ditur KFOR-i përmes një njoftimi për media. “Në ditët në vijim do të ketë rritje të lëvizjeve të trupave dhe automjeteve të KFOR-it brenda Kosovës, për shkak të procedurave normale të pranim-dorëzimit të kontingjenteve. Po…