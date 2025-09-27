KFOR kryen ceremoninë e “Ndryshimit të Komandës” në Kampin e Novosellës
Sot u zhvillua ceremonia zyrtare e ndryshimit të komandës së Batalionit të Rezervës Taktike të KFOR-it (KTR BN), e kryesuar nga Komandanti i përgjithshëm i misionit të KFOR-it të udhëhequr nga NATO-ja, Gjeneral Major Enrico Barduani. Gjatë ceremonisë, Lejtënant Kolonel Attila Nagy ka dorëzuar zyrtarisht përgjegjësitë e tij tek Lejtënant Kolonel Gergely Herczog, të dy…
Lajme
Sot u zhvillua ceremonia zyrtare e ndryshimit të komandës së Batalionit të Rezervës Taktike të KFOR-it (KTR BN), e kryesuar nga Komandanti i përgjithshëm i misionit të KFOR-it të udhëhequr nga NATO-ja, Gjeneral Major Enrico Barduani.
Gjatë ceremonisë, Lejtënant Kolonel Attila Nagy ka dorëzuar zyrtarisht përgjegjësitë e tij tek Lejtënant Kolonel Gergely Herczog, të dy ushtarakë të ushtrisë hungareze.
Në fjalën e tij, Gjeneral Major Barduani shprehu mirënjohjen e tij të sinqertë ndaj Lejtënant Kolonel Nagy, i cili ka udhëhequr KTR BN që nga muaji mars i vitit 2025. Barduani vlerësoi lart profesionalizmin e jashtëzakonshëm dhe udhëheqjen që Nagy ka demonstruar gjatë gjithë kohës së shërbimit të tij.
Komandanti i përgjithshëm i KFOR-it gjithashtu i dërgoi urimet më të mira Lejtënant Kolonel Herczog për marrjen e komandës së re.
Si shenjë simbolike e tranzicionit, flamuri i NATO-s u kalua nga komandanti që po largohej tek ai i ri – një gjest që përfaqëson vazhdimësinë e udhëheqjes dhe angazhimin e qëndrueshëm të NATO-s për paqen dhe stabilitetin në rajon.