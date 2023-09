KFOR-i zhbën hipotezat e kota: Kemi bashkëpunuar ngushtë me Policinë e Kosovës Misioni i KFOR-it në Kosovë ka konfirmuar se ka qenë i gatshëm për të ndërhyrë pas sulmit terrorist mbi Policinë e Kosovës në Banjskë, në rast se ajo do t’i kërkohej. Në komunikatën e lëshuar thuhet se trupat e KFOR-it kanë qenë në vendin e ngjarjes, derisa theksohet edhe bashkëpunimi që kanë pasur me institucionet…