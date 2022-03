KFOR-i uron Ditën e Gruas me një video të veçantë me gratë të cilat janë në mision

Misioni i KFOR-it në Kosovë ka uruar 8 Marsin, apo njohur ndryshe si Dita e Gruas me një video të veçantë.

Duke paraqitur gratë që janë pjesë e NATO-s, në pozita të ndryshme dhe punën të cilën bëjnë ato, përmes një postimi në Facebook , nga KFOR-i kanë uruar Ditën e Gruas.

“Ajo do ju bëj të qeshni, edhe nëse brenda vetes është duke qarë. Ajo do të ndjehet e stresuar edhe nëse mendimet nuk i ka të tilla. Ajo do ju jap shpresë edhe nëse është duke luftuar”, thuhet ndër të tjerash në video, transmeton lajmi.net.

Tutje ut ha se “Ajo ju bën të lumtur dhe të qeshni edhe nëse ka dhimbje. Ajo sakrifikohet për ju, prandaj thuajini faleminderit, bëjeni të ndjehet e veçantë duke i uruar Ditën e Gruas”./Lajmi.net/