KFOR-i slloven dhuron një defibrilator për QKMF-në Fushë Kosovë Në ambientet e Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare në Fushë Kosovë, sot është bërë ceremonia e pranimit të donacionit nga Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Sllovenisë në kuadër të bashkëpunimit me KFOR-in slloven me pajisje – defibrilator që ndihmon në shpëtimin e jetëve në raste emergjente kardiake. Me këtë rast, nënkryetari Besnik Osmani ka…