KFOR-i shpreh ngushëllime për familjen e dy qytetarëve që humbën jetën nga vërshimet në Pejë

Kjo është bërë përmes një postimi në Twitter.

KFOR-i shkroi që qëndron me njerëzit që po e përjetojnë këtë tragjedi.

“Komandanti i KFOR-it, në emër të të gjithë personelit të Misionit, shpreh ngushëllimet më të thella për familjen e dy qytetarëve që humbën jetën në përmbytjet e mbrëmshme në Pejë. Mendjet tona janë me njerëzit që po vuajnë nga kjo tragjedi”, thuhet në mesazh.

The Commander of #KFOR, on behalf of all Mission personnel, expresses his deepest condolences to the family of the two citizens who lost their lives in the flooding in #Peja last night. Our thoughts are with the people who are suffering from this tragedy. pic.twitter.com/gGOVzXuiJn

