KFOR-i pret ambasadorin norvegjez, diskutojnë për sigurinë në Kosovë

Zëvendës Komandanti i misionit të NATO-s KFOR, Brigadier Gjeneral Federico Collina, priti sot ambasadorin norvegjez në Kroaci, Arne Sannes Bjørnstad, në Shtabin e KFOR-it në Kampin Film City, Prishtinë. KFOR-i njofton se vizita ofroi një mundësi të vlefshme për të shkëmbyer perspektiva mbi situatën e sigurisë në Kosovë. “Gjeneral Collina theksoi angazhimin e KFOR-it për…

Lajme

17/11/2025 20:04

Zëvendës Komandanti i misionit të NATO-s KFOR, Brigadier Gjeneral Federico Collina, priti sot ambasadorin norvegjez në Kroaci, Arne Sannes Bjørnstad, në Shtabin e KFOR-it në Kampin Film City, Prishtinë.

KFOR-i njofton se vizita ofroi një mundësi të vlefshme për të shkëmbyer perspektiva mbi situatën e sigurisë në Kosovë.

“Gjeneral Collina theksoi angazhimin e KFOR-it për të krijuar një ambient të qëndrueshëm dhe të sigurt për të gjithë banorët e Kosovës”, thuhet në komunikatë.

KFOR-i rithekson se vazhdon të zbatojë mandatin e tij, bazuar në Rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, për të kontribuar në një mjedis të sigurt dhe të qetë për të gjitha komunitetet dhe qytetarët e Kosovës, si dhe për të garantuar lirinë e lëvizjes, në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme.

