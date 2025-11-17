KFOR-i pret ambasadorin norvegjez, diskutojnë për sigurinë në Kosovë
Zëvendës Komandanti i misionit të NATO-s KFOR, Brigadier Gjeneral Federico Collina, priti sot ambasadorin norvegjez në Kroaci, Arne Sannes Bjørnstad, në Shtabin e KFOR-it në Kampin Film City, Prishtinë.
KFOR-i njofton se vizita ofroi një mundësi të vlefshme për të shkëmbyer perspektiva mbi situatën e sigurisë në Kosovë.
“Gjeneral Collina theksoi angazhimin e KFOR-it për të krijuar një ambient të qëndrueshëm dhe të sigurt për të gjithë banorët e Kosovës”, thuhet në komunikatë.
KFOR-i rithekson se vazhdon të zbatojë mandatin e tij, bazuar në Rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, për të kontribuar në një mjedis të sigurt dhe të qetë për të gjitha komunitetet dhe qytetarët e Kosovës, si dhe për të garantuar lirinë e lëvizjes, në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme.