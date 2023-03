KFOR-i planifikon stërvitje ushtarake javën e ardhshme, ka një njoftim për qytetarët KFOR-i ka njoftuar se do të zhvillojë një stërvitje rutinore ushtarake në pjesën perëndimore të Kosovës nga data 14-17 mars. Aktiviteti stërvitor do të kryhet nga Komanda Rajonale e Kontingjentit Shumëkombësh Perëndimor dhe do të fokusohet në gatishmërinë e njësisë. Ushtarët dhe automjetet e KFOR-it do të pozicionohen në komunat e Istogut, Gjakovës dhe Prizrenit.…