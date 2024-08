KFOR-i për takimin Osmani-Ulutash: Folën për Urën e Ibrit, komandanti rikonfirmoi qëndrimin e kahershëm

Komandanti i KFOR-it, gjeneralmajor Ozkan Ulutash dhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani sot kanë zhvilluar një takim.

KFOR-i ka njoftuar se ishte pjesë e takimeve të rregullta të Ulutashit me përfaqësues të institucioneve në Kosovë.

Gjithashtu, në njoftim thuhet Ulutash ka rikonfirmoi qëndrimin e kahershëm të KFOR-it në lidhjem e Urën e Ibrit.

“Ata shkëmbyen mendime për situatën aktuale dhe tema të tjera që kanë të bëjnë me sigurinë dhe stabilitetin rajonal. Gjeneralmajor Ulutash nënvizoi rëndësinë e vazhdimit të koordinimit me homologët e tij. Në lidhje me urën në Mitrovicë, ai rikonfirmoi qëndrimin e kahershëm të KFOR-it”, thuhet në njoftimin e KFOR-it.