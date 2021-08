KFOR-i jep detaje për ndihmën e ofruar në shuarjen e zjarreve

Sipas KFOR-it, mbështetja ajrore e tyre ndaj ekipeve tokësore ka qenë e domosdoshme duke pasur parasysh kompleksitetin e situatës.

“Deri më sot, KFOR ka pranuar dy kërkesa për mbështetje ajrore nga Qendra e Gjendjes IiK, për të siguruar pika uji mbi zjarret e egra në Parkun Kombëtar Rugova dhe Oshlak (Prizren), të cilat kishin kërcënuar fshatin Skorobishte. Puna intensive e kryer nga pilotët e helikopterëve ka bërë të mundur shuarjen e zjarrit në Oshlak (Prizren) dhe ka ndihmuar zjarrfikësit të kontrollojnë zjarrin në Parkun Kombëtar Rugova. Deri më tani, mbështetja ajrore e #KFOR-it ka rezultuar në rënie të afro 35,000 gallonave ujë. Bashkëpunimi i popullatës vendase mund të jetë vendimtar në raportimin e shpejtë të numrit të shpëtimit të Brigadës 193 lokale të Zjarrfikësve, ose emergjencës së Policisë së Kosovës me numrin 192.. Duke dhënë informacionin më të saktë të mundshëm kontribuon me vendosmëri për kufizimin e dëmit në mjedis, duke lejuar ata që do të duhet të operojnë në zjarr për të ndërhyrë me shpejtësi, para se zjarri të rritet në fuqi dhe kapacitet shkatërrues”, thuhet në njoftim.