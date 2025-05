KFOR-i i dekoron me medalje ushtarët italianë, kroatë dhe maqedonas

Në njoftimin e KFOR-it bëhet e ditur se ceremonia është zhvilluar në Pejë, në kampin Villaggio Italia.

‘‘Komandanti i Komandës Rajonale Perëndim në kuadër të misionit të KFOR-it të udhëhequr nga NATO-ja, kolonel Francesco Errico, udhëhoqi ceremoninë e dhënies së medaljeve për kontingjentet nga Italia, Kroacia dhe Maqedonia e Veriut, e mbajtur në Kampin Villaggio Italia në Pejë’’, ka njoftuar KFOR-i.

The Commander of Regional Command West of the #NATO-led #KFOR mission, Col. Francesco Errico, presided over the Medal Parade Ceremony for the Italian 🇮🇹, Croatian 🇭🇷, and North Macedonia’s 🇲🇰 contingents at Camp Villaggio Italia in Peja/Pec.#UNITASOMNIAVINCIT#StrongerTogether pic.twitter.com/xyTN8ZlFmM

— NATO Kosovo Force – KFOR (@NATO_KFOR) May 31, 2025