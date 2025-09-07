KFOR-i gjerman trajnohet për identifikimin dhe ndjekjen e dronëve
Ushtarët gjermanë të KFOR-it, nga Komanda Rajonale e Lindjes, kryen së fundmi një trajnim të dedikuar që synonte përmirësimin e aftësisë së tyre për të zbuluar, ndjekur dhe neutralizuar dronët – një aftësi gjithnjë e më kritike në skenarin e sotëm të sigurisë.
Në njoftim të KFOR-it bëhet me dije se në veçanti, stërvitja u përqendrua në sistemin WINGMAN për të identifikuar dronët dhe për të gjurmuar operatorët e tyre, dhe në HP-47 për të kapur dhe çaktivizuar UAV-të.
“Stërvitje të tilla rrisin aftësinë teknike individuale, duke theksuar rëndësinë e koordinimit, punës në grup dhe përshtatshmërisë në përballimin e kërcënimeve ajrore në zhvillim.
Kjo ekspertizë unike zgjeron fushëveprimin e misionit të KFOR-it, duke rritur aftësinë e tij për t’u përballur me sfidat në rritje të sigurisë”, thuhet në njoftim.
KFOR-i vazhdon të zbatojë mandatin e tij – bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të vitit 1999 – për të kontribuar në një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit dhe komunitetet që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes, në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme.