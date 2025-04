KFOR-i forcohet me rreth 270 trupa shtesë

Afër 270 trupa shtesë u dislokuan këtë javë në mbështetje të Misionit paqeruajtës të NATO-s në Kosovë.

KFOR-i njoftoi se këta trupa janë nga rezervat operacionale të Shqipërisë, Bullgarisë, Greqisë dhe Rumanisë.

KFOR-i tha se personeli i dislokuar do të operojë në bazë të përkohshme, së bashku me 200 forca rezervë që veçse janë dislokuar në Kosovë nga brigada italiane “Sassari”.

“Këto përforcime, së bashku me trupat e KFOR-it, e rrisin aftësinë e KFOR-it për t’iu përgjigjur çdo zhvillimi në situatën e sigurisë në pajtim me mandatin e saj të gjatë në OKB, bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të vitit 1999”, thonë nga KFOR-i.

E bashkëpunim të mirë me pjesëtarët e KFOR-it kanë Policia e Kosovës.

“Ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me KFOR-in, nëse shtohet numri i tyre dhe ata janë në veri të vendit, ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me ta, nuk ka diçka për me theksua përveç asaj se ne jemi partner të vërtetë me ta, edhe është një vlerë e shtuar për veriun që trupat e KFOR-it të jenë këtu”, tha zëvendësdrejtori i Policisë së Kosovës për rajonin e veriut, Veton Elshani.

Njohësi i sigurisë, Shkelzen Sopjani, thotë se ky shtim i trupave të NATO-s po bëhet në bazë të vlerësimeve që bënë vetë KFOR-i në terren.

“Në bazë të vlerësimeve periodike që i bënë vet KFOR-i dhe NATO për situatën e sigurisë dhe po e shohim që jo vetëm në rajon por edhe në arenën ndërkombëtare, globale kemi nëse mund të themi një përkeqësim të situatës së sigurisë në përgjithësi. Po e shohim që ka zhvillime goxha të mëdha edhe në Evropë”, tha Sopjani për Teve1.

Sipas tij, qëllimi kryesor është parandalimi i tensioneve, por edhe si mesazh për Serbinë në rast se tenton, ngritjen e tensioneve.

“Qëllimi është parandalimi i përshkallëzimit të ndonjë përkeqësimi të situatës së sigurisë edhe dërgimi i porosive tek aktorët me theks të veçantë, është e shoh te Serbia”.

KFOR-i është reaguesi i tretë i sigurisë në Kosovë, pas Policisë së Kosovës dhe EULEX-it. Misioni i NATO-s, veç tjerash, është përgjegjës për sigurinë e vijës kufitare mes Kosovës dhe Serbisë.

KFOR-i ka rritur praninë sa herë që situata ka qenë e tensionuar në Kosovë, sikurse ishte sulmi i armatosur në Banjskë të Zveçanit në shtator të vitit 2023.