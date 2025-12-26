KFOR-i finlandez kryen stërvitjen MEDEVAC

26/12/2025 17:13

Ushtarët finlandezë nga Komanda Rajonale Lindje e misionit të KFOR-it, në koordinim të ngushtë me Task Forcën e Aviacionit të Ushtrisë Amerikane, kryen një stërvitje MEDEVAC (evakuim mjekësor) në kampin Bondsteel.

Sipas njoftimit, stërvitja, e mbështetur nga një helikopter UH-60 Black Hawk, simuloi evakuimet e viktimave në kushte reale. Trupat kryen stërvitje për hipjen dhe zbarkimin e viktimave gjatë operacioneve të helikopterëve të gjallë, gjithashtu ndërsa tehet e helikopterëve rrotullohen.

“Një stërvitje e tillë forcon ndërveprimin dhe kohezionin midis njësive të KFOR-it dhe rrit gatishmërinë e tyre operacionale për t’iu përgjigjur emergjencave në botën reale” thuhet në njoftim.

KFOR-i vazhdon të zbatojë mandatin e tij – bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të vitit 1999 – për të kontribuar në një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes, në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme.

