KFOR-i finlandez kryen stërvitjen MEDEVAC
Ushtarët finlandezë nga Komanda Rajonale Lindje e misionit të KFOR-it, në koordinim të ngushtë me Task Forcën e Aviacionit të Ushtrisë Amerikane, kryen një stërvitje MEDEVAC (evakuim mjekësor) në kampin Bondsteel. Sipas njoftimit, stërvitja, e mbështetur nga një helikopter UH-60 Black Hawk, simuloi evakuimet e viktimave në kushte reale. Trupat kryen stërvitje për hipjen dhe…
Lajme
Ushtarët finlandezë nga Komanda Rajonale Lindje e misionit të KFOR-it, në koordinim të ngushtë me Task Forcën e Aviacionit të Ushtrisë Amerikane, kryen një stërvitje MEDEVAC (evakuim mjekësor) në kampin Bondsteel.
Sipas njoftimit, stërvitja, e mbështetur nga një helikopter UH-60 Black Hawk, simuloi evakuimet e viktimave në kushte reale. Trupat kryen stërvitje për hipjen dhe zbarkimin e viktimave gjatë operacioneve të helikopterëve të gjallë, gjithashtu ndërsa tehet e helikopterëve rrotullohen.
“Një stërvitje e tillë forcon ndërveprimin dhe kohezionin midis njësive të KFOR-it dhe rrit gatishmërinë e tyre operacionale për t’iu përgjigjur emergjencave në botën reale” thuhet në njoftim.
KFOR-i vazhdon të zbatojë mandatin e tij – bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të vitit 1999 – për të kontribuar në një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes, në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme.