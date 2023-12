KFOR-i do të mbajë nesër ushtrime te Diga e Ujmanit Misioni i KFOR-it ka bërë të ditur se ushtarë italianë që janë në kuadër të KFOR-it, do të kryejnë trajnime vjetore në Komunën e Zubin Potokut, përkatësisht tek Diga e Ujmanit. Ushtrimi do të mbahet më 30 dhjetor, dhe në këtë aktivitet të ushtrisë italiane do të përfshihen edhe anije italiane me qëllim që të…