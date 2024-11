KFOR-i as pohon e as mohon nëse policët e Kosovës hynë në Serbi Misioni paqeruajtës i NATO-s në Kosovë (KFOR) nuk e ka demantuar as konfirmuar pretendimin e Ministrisë së Mbrojtjes së Serbisë se më 21 nëntor një grup policësh të Kosovës të armatosur rëndë kanë kaluar në mënyrë të paautorizuar vijën kufitare në fshatin Çirkoviq, në territorin e komunës së Leposaviqit. KFOR-i në përgjigjen dërguar Radios Evropa…