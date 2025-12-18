KFOR-i amerikan në terren: Kështu ndihmohet në ruajtjen e një ambienti të sigurt

Ushtarët amerikanë nga Komanda Rajonale Lindore e KFOR-it, kanë vazhduar edhe sot patrullimet e përditshme në të gjithë Zonën e Përgjegjësisë (AoR). Siç njofton KFOR-i, këto aktivitete sigurojnë një prani të vazhdueshme në terren, rrisin vetëdijen për situatën dhe ndihmojnë në ruajtjen e një ambienti të sigurt dhe të qetë në gjithë Zonën e Përgjegjësisë.…

Lajme

18/12/2025 20:56

Ushtarët amerikanë nga Komanda Rajonale Lindore e KFOR-it, kanë vazhduar edhe sot patrullimet e përditshme në të gjithë Zonën e Përgjegjësisë (AoR).

Siç njofton KFOR-i, këto aktivitete sigurojnë një prani të vazhdueshme në terren, rrisin vetëdijen për situatën dhe ndihmojnë në ruajtjen e një ambienti të sigurt dhe të qetë në gjithë Zonën e Përgjegjësisë.

“Përmes qasjes së tyre të paanshme dhe të balancuar, trupat e KFOR-it demonstrojnë përkushtimin e misionit ndaj stabilitetit, profesionalizmit dhe respektit për të gjithë banorët e Kosovës”, u tha në njoftimin e KFOR-it.

Artikuj të ngjashëm

December 18, 2025

Aksioni i AKI-së dhe Policisë finalizohet me sukses, në pranga përfundojnë...

Lajme të fundit

Aksioni i AKI-së dhe Policisë finalizohet me sukses,...

KOSTT paralajmëron se mund të ketë reduktime të...

Bedri Hamza: Unë nuk kam pasur diçka konkrete...

Raportohet për një aksion të Policisë me AKI-në,...