KFOR dhe EULEX te presidentja: Osmani mirëpret vendimin e NATO për trupa shtesë në Kosovë Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, priti në takim komandantin e KFOR-it, gjeneral major Angelo Michele Ristuccia dhe shefin EULEX-it, gjeneral major Giovanni Pietro Barbano. Në takim u diskutua lidhur me zhvillimet e fundit lidhur me sigurinë në Kosovë dhe me theks të veçantë ne veri dhe në vijen kufitare me Serbinë. Presidentja Osmani falënderoi komandantin…