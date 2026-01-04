KFOR angazhohet për sigurinë e Kosovës me stërvitje të avancuara ushtarake

KFOR njofton se ushtarë shumëkombësh nga Komanda Rajonale-Perëndim e misionit KFOR të udhëhequr nga NATO zhvilluan stërvitje në poligonin Voloire pranë Kampit Villaggio Italia. Këto stërvitje përmirësojnë më tej saktësinë, shpejtësinë dhe koordinimin taktik, dhe forcojnë aftësitë dhe profesionalizmin e ushtarëve. “Këto ushtrime rrisin ndërveprimin dhe mbështesin angazhimin e vazhdueshëm të KFOR për të siguruar…

Lajme

04/01/2026 16:33

KFOR njofton se ushtarë shumëkombësh nga Komanda Rajonale-Perëndim e misionit KFOR të udhëhequr nga NATO zhvilluan stërvitje në poligonin Voloire pranë Kampit Villaggio Italia. Këto stërvitje përmirësojnë më tej saktësinë, shpejtësinë dhe koordinimin taktik, dhe forcojnë aftësitë dhe profesionalizmin e ushtarëve.

“Këto ushtrime rrisin ndërveprimin dhe mbështesin angazhimin e vazhdueshëm të KFOR për të siguruar një mjedis të sigurt dhe të qëndrueshëm për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë”, njofton KFOR.

KFOR vazhdon të zbatojë mandatet e saj për të kontribuar në një mjedis të sigurt dhe të qetë për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë dhe për të siguruar lirinë e lëvizjes, në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme.

KFOR punon në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe Misionin e Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX), në rolet e tyre përkatëse si përgjegjës për sigurinë.

