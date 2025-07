Kevin thotë se është i fokusuar në lidhjen me Anën: Tani nuk mund të dalë e të pi alkool gjithë natën, është kapitull tjetër Këngëtari dhe ish-banori i Big Brother VIP Kosova 3, Kevin Edmond, ishte i ftuar në “Weekend”. Ai ka folur për lidhjen me Ana Ejupin si dhe për eksperiencën në formatin e lartpërmendur. Artisti shqiptar theksoi se me Anën është shumë i lumtur, madje nuk po shkon as në klube të natës dhe se e ka…