Kevin Spacey dërgohet me urgjencë në spital, bëhet e ditur edhe arsyeja Kevin Spacey u dërgua me urgjencë në spital nga një festival në Uzbekistan pasi ndjeu të gjithë krahun e tij të majtë të mpirë për rreth tetë sekonda. Ylli i “House of Cards”, 64 vjeç, kishte frikë se pësoi një atak në zemër, por pasi iu nënshtrua një sërë testesh, përfshirë një MRI, kuptoi që…