Kevin Federline zbulon se sa para fitoi nga divorci me Britney Spears
Kevin Federline ka zbuluar detaje rreth situatës së tij financiare pas divorcit nga Britney Spears , duke përshkruar saktësisht se si i shpenzoi paratë që mori.
Në librin e tij, të titulluar “Thoshe se e dije”, ish-balerini, i cili ishte i martuar me yllin e popit nga shtatori i vitit 2004 deri në paraqitjen e kërkesës për divorc në nëntor të vitit 2006, shkruan se ai mori 20,000 dollarë në muaj si mbështetje për dy djemtë e tyre, Sean Preston dhe Jaden James, si dhe 20,000 dollarë shtesë në muaj si mbështetje bashkëshortore për gjysmën e kohëzgjatjes së martesës së tyre 26-mujore.
Edhe pse përmend një marrëveshje shtesë, ai nuk e zbulon shumën, e cila më parë është raportuar të jetë midis 1 milion dhe 1.3 milion dollarëve. Kevin Federline kujton se avokati i tij e këshilloi të mbante 1 milion dollarë nga marrëveshja e divorcit “në një vend të sigurt në mënyrë që të mund të rritet”, por ai nuk u shqetësua në atë kohë, duke besuar se do të “fitonte një milion tjetër shumë shpejt”.
Tani, në moshën 47 vjeç, ai pranon se nuk ishte “i sigurt financiarisht” pas ndarjes, pasi “paratë nuk zgjatën aq sa mund të imagjinohej”. Siç shpjegon ai, kostot e strehimit, transportit, sigurisë, kujdesit për fëmijët dhe nevojat e përditshme të rritjes së dy fëmijëve në Los Angeles ishin të konsiderueshme.
Kevin Federline kishte nënshkruar një marrëveshje paramartesore “mjaft formale” me Britney Spears, megjithëse, siç pranon ai, nuk mendonte se ishte e nevojshme në atë kohë, pasi “ai nuk ishte ndonjë djalë dembel që priste vetëm të vinte një faturë”. “Isha atje jashtë, duke punuar, duke investuar, duke u përpjekur”, shkruan ai, duke shtuar se merrte pjesë në reklama, prezantime në evente, paraqitje publike dhe duke marrë pjesë në tubime shoqërore.