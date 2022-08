Kevin Durant pajtohet të vazhdojë te Brooklyn

Kevin Durant është pajtuar në parim për ta vijuar edhe më tutje bashkëpunimin me Brooklyn Nets.

Lojtari ishte në qendër të vëmendjes ditëve të fundit, pasi i njëjti shprehu haptazi dëshirën për t’u larguar nga skuadra aktuale.

Nets tha të martën se udhëheqja e ekipit u takua një ditë më parë me Durant dhe partnerin e biznesit Rich Kleiman në Los Anxhelos dhe ranë dakord të ecnin përpara me bashkëpunimin.

Ishte Sean Marks ai që e konfirmoi një marrëveshje të tillë.

“Steve Nash dhe unë, së bashku me Joe Tsai dhe Clara Wu Tsai, u takuam dje me Kevin Durant dhe Rich Kleiman në Los Angeles. Ne kemi rënë dakord të ecim përpara me partneritetin tonë”, tha ai. /Lajmi.net/