“Këtu nuk je në Serbinë tënde të ndyrë” – tifozët amerikanë tërbohen me ish-tenistin serb

Dueli i “US Open” ndërmjet Borna Gojos dhe Adrian Andrievit është përcjellur me tensione ku protagonist ishte ish-tenisti serb, Viktor Troiqki.

Sipas asaj që raportohet, Troiqki i ka kërkuar njërit prej tifozëve të ulte zërin e tij gjatë thirrjeve mbështetëse për kroatin Gojo.

Kërkesa e trajnerit serb nuk i ka pëlqyer aspak tifozit, i cili është ngritur nga vendi i tij dhe ka kërkuar një konfrontim me të.

Tifozi në fjalë është parë i tensionuar, teksa i drejtohet Troiqkit me një ton të lartë të zërit.

Ndër të tjera ai është dëgjuar të ketë thënë: “Këtu është Nju Jorku, jo Serbia jote e ndyrë”.

Fan ranted against former Serbian tennis pro Viktor Troicki at the U.S. Open.

Altercation began after Troicki asked the fan to tone down his vocal support for Gojo. Fan reacted aggressively, shouting, “It’s New York, not *** Serbia!” before being removed.pic.twitter.com/1b3CaoexOZ

