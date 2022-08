Këtu mund ta ndiqni meçin Usyk – Joshua Kanë mbetur edhe pak minuta deri në fillimin e luftës në mes të Oleksandr Usyk dhe Anthony Joshuas. Boksieri ukrainas dhe ai britanik do të përballen me njëri-tjetrin me fillim nga ora 23:30. Më poshtë lajmi.net jua përcjell linkun në të cilin mund ta ndiqni duelin e tyre: https://twitter.com/i/broadcasts/1gqxvlrzjjjGB https://live.shoot-yalla.tv/yalla-shoot-live-english/?id=1