Këto shkolla sot mbajnë mësim, i dalin kundër SBAShK-ut Tri shkolla në Prishtinë i kanë dalë kundër SBASHK-ut lidhur me zëvendësimin e orëve të humbura të grevës. Shkolla fillore e mesme e ulët “Ismail Qemali”, “Faik Konica”, dhe “7 Marsi”, kanë lajmëruar se do respektojnë vendimin e MAShT-it dhe nga sot do të fillojnë zëvendësimin e orëve të humbura. Në njoftimin e shkollës “Ismail…