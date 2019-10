Këto shenja të horoskopit nuk heqin dorë nga lidhjet, pa marr parasysh sa të vështira bëhen

Edhe pse në atë kohë, mund të duket më e lehtë të ikësh larg, të kalosh gjërat e vështira së bashku mund të jetë romantike. Dhe nëse jeni një Dash, Dem, Bricjap ose Akrep – katër shenjat e zodiakut që nuk do të heqin dorë kurrë nga një lidhje- me siguri tashmë keni përgjigjet për çfarëdo problemi të dalë në rrugën tuaj.

Dashi

Dashi është pasion. Ata e dinë atë që duan dhe nuk heqin dorë lehtë. Kur diçka ka rëndësi për këtë shenjë zjarri, ata do ta mbajnë deri në fund. Besnikë dhe të ashpër, nëse kanë gjetur dikë që e duan, do të bëjnë gjithçka në fuqinë e tyre për të mbajtur lidhjen e tyre të lulëzojë. Dashi nuk është njëri që heq dorë nga dashuria, Dashi do të luftojë për lidhjen e tyre deri në fund të kohës, transmeton Prive.

Demi

Demi hyn në një lidhje për të qëndruar gjatë. Të qëndrueshëm dhe të moderuar, ato nuk hidhen lehtë në gjëra. Kur ata gjejnë një lidhje në të cilën ndjehen të qetë, ka të ngjarë të rrinë përgjithmonë. Edhe në raste telashe ose stresi, Demi ka të ngjarë të bëjë gjithçka që mundet për të bërë që një lidhje të qëndrojë në provën e kohës. Të udhëhequr nga Venera, ata duan të duan dhe punojnë shumë për ta bërë romancën një prioritet në jetën e tyre.

Bricjapi

Bricjapi është serioz për gjithçka që bën. “Babai” i zodiakut, ata kurrë nuk japin premtime që nuk mund t’i mbajnë dhe janë gjithmonë atje për njerëzit që duan. Bricjapit ambicioz nuk i pëlqen të dështojë. Nëse lidhja e tyre po kalon kohë të vështira, ata do të punojnë pa u lodhur për të kthyer gjithçka. Të shtyrë dhe të sigurt, kur e dinë që mund të rregullojnë diçka, ata nuk do të ndalen para asgjëje.

Akrepi

Intensiteti i Akrepit është ajo që i bën ata shenjat e ujit të dashur dhe të pashëm se janë. Për shkak se ata investojnë aq shumë në lidhjen e tyre, ju mund të vini bast se nuk heqin dorë lehtë. I njohur për të qenë pak skeptik dhe i lodhur, duhet shumë për të fituar një zemër dhe besim të Akrepit. Pasi të gjejnë dikë me të cilin ndjehen të qetë dhe të sigurt me të, ata nuk do të ndalen më asgjë për t’u siguruar që lidhja të mbetet e fortë.

Pavarësisht nga shenja juaj, nëse ju dhe partneri juaj jeni të vendosur për të qenë bashkë, nuk mund të hiqni dorë kurrë nga dashuria juaj. Sigurisht, nëse lidhja juaj nuk është aq e përmbushur apo e dashur si dikur ose mendoni se do të ishit beqar më i lumtur, është gjithmonë në rregull të merrni pak kohë ose hapësirë për veten tuaj. Megjithëse të luftosh për dashurinë tënde mund të jetë romantike, të bësh atë që është e duhur për ty, sigurisht që do të qëndrosh në provën e kohës.