Këto shenja të horoskopit e harrojnë menjëherë ish-partnerin pas ndarjes

Luani

Luanët janë nga natyra një person plot vetëbesim dhe nuk shkojnë pas tyre pas një ndarjeje. Ata lëvizin shpejt sepse besojnë se vetëbesimi dhe vetëvlerësimi i tyre është më i rëndësishëm sesa pajtimi me ish-partnerin e tyre. Nëse ndaheni me luanin një herë, sigurohuni që nuk do të jeni më në mendjen e tij. Prandaj, nëse doni të pajtoheni me një person të lindur në këtë shenjë, më mirë ta harroni sa më shpejt që të jetë e mundur sepse luanët nuk do t’ju përgjigjen thirrjeve dhe mesazheve tuaja.

Ujori

Ujori i merr shumë seriozisht ndarjet dhe di si të vazhdojë pas një pauze pa u treguar të tjerëve anën e prekshme. Ai kurrë nuk do të pajtohet me ish-partnerin dhe do ta ketë të vështirë të tregojë ndjenjat. Ujori është i pavarur dhe nuk toleron konflikte dhe keqkuptime. Pas pushimit, ata do të veprojnë sikur asgjë nuk ka ndodhur.

Shigjetari

Pas ndarjes, njerëzit e lindur në këtë shenjë lëvizin shpejt sepse nuk e tolerojnë idenë e refuzimit, urrejtjes dhe neglizhencës. Ata janë të gatshëm të argëtohen, të jenë të lirë dhe të shoqërohen me njerëz që i bëjnë të lumtur. Prandaj, nëse në një moment bëheni të parëndësishëm për ta, mos u përpiqni të ktheheni në jetën e Shigjetarit.

Demi

Demi beson se marrëdhënia duhet të bazohet në stabilitet, besim, besnikëri dhe siguri. Nëse ndonjë nga këto zhduket, ata do ta kenë të vështirë të kthehen te ish-partneri. Ata besojnë se gjithçka ndodh për një arsye dhe se nëse diçka dështon në provën e parë, atëherë do të preferojnë të kërkojnë për të qëndruar me një person tjetër. /Lajmi.net/