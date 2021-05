Këto produkte bukurie nuk duhet t’ju mungojnë kurrë femrave

Pavarësisht se vajzat mendojnë se çdo produkt kozmetik është i rëndësishëm, në fakt ka disa prej tyre që janë më thelbësorë. Më poshtë gjeni produktet që nuk duhet t’i mungojnë asnjë vajze, shkruan lajmi.net.

Krem kundër diellit

Përdorni një krem ​​kundër diellit me një indeks mbrojtës (SPF) të paktën 15 për ta mbajtur lëkurën tuaj të bukur dhe shkëlqyese dhe për të parandaluar rrudhat dhe plakjen. Kërkoni në tregun e kremrave hidratues me krem ​​dielli.

Maska për fytyrën

Një maskë për fytyrën për pastrim të thellë që do të heqë çdo gjurmë të përbërjes dhe do ta mbajë fytyrën tuaj të ndritshme dhe të pastër është e nevojshme një herë në javë. Ju mund të gjeni maska ​​të gatshme të bukurisë në treg, por gjithashtu mund të krijoni tuajat me materiale që tashmë ekzistojnë në kuzhinën tuaj.

Krem për sytë

Një nga gjërat më të rëndësishme që mund të bëni për fytyrën tuaj është të vendosni krem ​​për sytë në mënyrë që të parandaloni ose të hiqni qafe rrudhat e shprehjes për të buzëqeshur pa frikë. Pra, kremrat e syve janë të domosdoshëm për të zvogëluar fryrjen rreth syve, vijat e buta dhe rrathët e errët.

Balsam buzësh

Të kesh buzë për të puthur një pëllëmbë buzësh është thelbësore për kujdesin, mbrojtjen dhe hidratimin e buzëve. Balasami është baza perfekte para çdo buzëkuqi ose shkëlqimit të buzëve!

Vajra esencial

Një vaj i mirë do t’ju ​​ndihmojë të hiqni qafe qelizat e thata dhe të vdekura në sipërfaqen e lëkurës që e bëjnë atë të shurdhër, të lodhur dhe të dëmtuar. Nëse planifikoni të përdorni një shtresues lëkure, zgjidhni një produkt që është i përshtatshëm për lëkurën tuaj, veçanërisht nëse keni një lëkurë të ndjeshme.

Krem për këmbët

Kremrat e këmbëve janë një mini, shtëpi, banjë, që qetëson dhe hidraton këmbët në çdo kohë. Në një jetëgjatësi mesatare, vlerësohet se njerëzit kalojnë 115,000 milje. Pra, sa mund të zgjasin këmbët tuaja? Aplikoni natën për tu thithur brenda natës. Nëse keni thembra të thatë dhe të plasaritur, vendosni kremin tuaj dhe vishni çorape për rezultate më të mira. /Lajmi.net/