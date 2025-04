Këto lagje të Prishtinës sot do të mbesin pa ujë për disa orë Një pjesë e qytetarëve të Prishtinës, sot do të përballen me mungesë të ujit, për shkak të punimeve teknike të planifikuara nga Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina”. Sipas njoftimit të KRU “Prishtina”, punimet do të realizohen nga ora 09:00 deri në 16:00, dhe gjatë kësaj kohe pritet të ketë ndërprerje të furnizimit me ujë në…