Këto janë “yjet” e futbollit që do e shikojnë Kampionatin Botëror “nga shtëpia”

Përderisa Kampionati Botëror në futboll po afron, ka shumë prej yjeve të këtij sporti që do të mungojnë në këtë turne njëmujor.

Më poshtë i gjeni disa nga yjet që nuk do të jenë pjesë e Botërorit që do të mbahet në Katar.

Gianlugi Donnarumma

Portieri i Paris Saint Germain, së bashku me Italinë e tij, këtë Botëror do e shikojnë nga shtëpia. “Azzurët” dështuan të “prejnë” një biletë për në Katar pasi u mposhtën nga Maqedonia e Veriut 1 – 0.

Donnarumma është vetëm 23-vjeçar, fakt ky që tregon se mund të ketë shpresë për ish-gardianin e Milanit se në të ardhmën mund të jetë pjesë e kësaj gare prestigjioze.

Ryad Mahrez

Riyad Mahrez i Manchester City-t shënoi më së shumti për Algjerinë, teksa arriti në play-off-in e CAF-së duke kaluar Burkina Fason në vendin e parë në Grupin A.

Sidoqoftë, pas një fitoreje 1-0 në Kamerun, afrikano-veriorët humbën në mënyrë sensacionale në ndeshjen e dytë, 2-1 në Blida për të humbur kualifikimin në Kupën e Botës në rregullin e golave ​​jashtë.

Me Mahrez tani 31 vjeç, kapiteni i Algjerisë mund të mos ketë kurrë mundësinë për t’i rritur 72 minutat e ndeshjes së Kupës së Botës që pati në Brazil 2014.

Mohammed Salah

Listës së lojtarëve që nuk do të marrin pjesë në Katar i shtohet edhe egjiptiani, Mohammed Salah.

Sulmuesi i Liverpool dështoi ta merrte mbi shpatullat e tij kualifikimin e Egjiptit në ndeshjen kundër Senegalit, me ç’rast shpërdoroi edhe penaltinë.

Pas këtij dështimi, në bazë të asaj që po raportojnë mediet, Salah është duke e menduar seriozisht tërheqjen nga kombëtarja.

Erling Haaland

Qendërsulmuesi i Borussia Dortmundit ka shënuar tetë herë në pesë paraqitjet e tij të fundit në nivel ndërkombëtar, duke përfshirë pesë gola në tre kualifikueset e Kupës së Botës.

Kjo nuk mjaftoi, megjithatë, për të dërguar Norvegjinë në Katar, me skandinavët që përfunduan të tretët në grupin e tyre UEFA, tre pikë larg një vendi në play-off.

Koha e 21-vjeçarit me siguri do të vijë, por është ende zhgënjyese që sensacioni goditës nuk do të ketë shansin ta prishë atë në Kupën e Botës të këtij viti.

Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang u ka kujtuar të gjithëve cilësinë e tij të klasit të lartë duke bërë një fillim sensacional të karrierës së tij në Barcelonë, me nëntë gola në 11 paraqitjet e tij të para në të gjitha garat për katalanasit.

Megjithatë, shpresat e sulmuesit për t’u paraqitur në një Kupë Botërore të paktën një herë në karrierën e tij tani duket se kanë përfunduar.

32-vjeçari shënoi dy gola gjatë fazës së grupeve të CAF, por Gaboni përfundoi i dyti larg Egjiptit, i cili kaloi në play-off. /Lajmi.net/