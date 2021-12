Këto janë ushqimet që nuk i pëlqejnë temperaturat e ulëta

Disa ushqime mund t’i lëmë pa merak në kuzhinë, jo në të ftohtë dhe do të jenë edhe më të shijshme

Shumë njerëz mendojnë se të gjitha ushqimet duhet të vendosen në frigorifer për të qëndruar më gjatë, por nuk është kështu. Shumë nga ushqimet që blejmë mund t’i lëmë pa merak në kuzhinë, jo në të ftohtë dhe do të jenë edhe më të shijshme, transmeton lajmi.net.

Ata humbasin shijen

Frigoriferët janë ruajtësit më të mirë për vezët ose qumështin, por janë të panevojshëm për ruajtjen e të gjitha llojeve të ushqimeve. Nuk rekomandohet as të lini disa në frigorifer, sepse humbasin vetitë e tyre në të ftohtë. Është më mirë t’i mbani në temperaturë ambienti ose në qilar, në mënyrë që të mos ndryshojnë shijen dhe të qëndrojnë të freskëta më gjatë.

Ndër ushqimet që nuk duhen mbajtur në frigorifer janë edhe domatet. Më së miri është që këto fruta me lëng ti mbani në temperaturë ambienti, sepse ftohja nën 12 gradë rrezikon shijen dhe strukturën e tyre.

Përhapjet e kripura, si gjalpi i kikirikut, mund të qëndrojnë në raft për muaj të tërë. U zbulua se përmbajtja e lartë e kripës në përhapjen parandalon shfaqjen e mykut dhe kripa vepron si një ruajtës.

Ju as nuk duhet ta mbani ketchup-in në frigorifer nëse nuk ju pëlqen ta hani të ftohtë. Është i pasur me natrium dhe mund të qëndrojë në raft për rreth një muaj. Është e ngjashme me shumicën e salcave të tjera të erëzave.

Ndryshe nga sa mendojnë shumë njerëz, borziloku nuk ruhet në temperaturë të ulët, pasi humbet aromën dhe madje thith aromat e tjera nga frigoriferi. Është mirë që ta ruani në një enë të mbyllur, në një vend të thatë.

E thatë dhe e errët

Edhe pse shumica prej nesh pëlqejnë të freskohen me shalqi të ftohtë, ekspertët nuk rekomandojnë vendosjen e të gjithë frutave në frigorifer, sepse kështu humbet niveli i antioksidantëve. Kjo, natyrisht, nuk vlen për fetat e shalqirit, të cilat duhet të ruhen në temperatura të ulëta.

Dhe të gjitha llojet e patateve ruhen më së miri në një vend të thatë dhe të errët. Por, ky rregull nuk vlen për patatet tashmë të gatuara, të cilat duhet t’i vendosni në frigorifer. /Lajmi.net/