Këto janë tri komunat me më së shumti banorë në Kosovë Kosova nga sot zyrtarisht ka edhe numrat e regjistrimit të popullsisë. Sipas të dhënave të publikuara nga ASK del se në Kosovë jetojnë 1 milion e 586 mijë e 659 banorë. Prej tyre 795.046 meshkuj dhe 791.614 femra. E nga këto të dhëna po ashtu u theksua se tri komunat me popullsinë më të madhe…