Këto janë temperaturat për ditën e sotme Sot në vendin tonë pritet të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Temperaturat nuk do të pësojnë ndryshime dhe mbeten pothuaj konstante me të ditës së mërkurë, minimalet do të sillen mes 9-12 gradë Celsius, ndërsa maksimalet ndërmjet 22-25 gradë Celsius. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i verilindjes.