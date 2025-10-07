Këto janë të gjitha vendimet që mori sot Qeveria në detyrë
Qeveria në detyrë e Republikës së Kosovës ka zhvilluar sot mbledhje të rregullt, në të cilën ka: – Miratuar kërkesën që në Pakon e Ringjalljes Ekonomike të shtohet masa 3.8 – Bursa e Mobilitetit për Studentë. Sipas kësaj mase, studentët me të ardhura nën mesataren e të ardhurave në Kosovë do të përfitojnë bursë të…
Lajme
Qeveria në detyrë e Republikës së Kosovës ka zhvilluar sot mbledhje të rregullt, në të cilën ka:
– Miratuar kërkesën që në Pakon e Ringjalljes Ekonomike të shtohet masa 3.8 – Bursa e Mobilitetit për Studentë. Sipas kësaj mase, studentët me të ardhura nën mesataren e të ardhurave në Kosovë do të përfitojnë bursë të mobilitetit që do të përllogaritet në raport me largësinë e vendbanimit të studentëve nga universiteti. Vlera e kësaj masa arrin shumën prej 20 milionë euro;
– Miratuar vendimin për mbështetje financiare të njëhershme në shumë prej 100 euro për të gjithë studentët që plotësojnë kriteret, ashtu që ata dhe familjet e tyre ta kenë më të lehtë përballimin e kostove që ndërlidhen me fillimin e vitit të ri akademik. Vlera e përgjithshme e kësaj mbështetje është 6 milionë euro;
– Miratuar vendimin përfundimtar të shpronësimit për interes publik të pronave të paluajtshme të cilat preken nga realizimi i projektit: Menaxhimi Mbeturinave të Ngurta 11-1V, Deponia e Re Sanitare, Zona Kadastrale Lutogllavë, Komuna e Pejës. Deponia e Pejës dhe deponitë e tjera të përfshira në projektin prej 45 milionë euro, që e financojmë bashkërisht me Bashkimin Evropian dhe KfW-në, janë pjesë e investimeve më të mëdha që po realizohen në sektorin e mbeturinave në Kosovë;
– Miratuar vendimin preliminar të shpronësimit për interes publik, të pronave të paluajtshme të cilat janë të nevojshme për realizimin e Projektit Infrastrukturor për Interes Publik, “Ndërtimi i Urës mbi Lumin Ibër” që lidhë Mitrovicën e veriut dhe Mitrovicën e jugut. Me miratimin e vendimit preliminar, konfirmohet ligjshmëria e procesit te shpronësimit të pronave të paluajtshme, të cilat janë të nevojshme për realizimin e infrastrukturës përcjellëse në kuadër të projektit “Ndërtimi i Urës mbi Lumin Ibër”;
– Miratuar vendimin për shqyrtimin e mëtejmë të kërkesës për shpronësim për interes publik të pronave të paluajtshme të cilat preken nga realizimi i Projektit: Ndërtimi i kyçjes së Vitisë në Autoudhën “Arbër Xhaferi” (Prishtinë-Hani i Elezit). Ky projekt arrin vlerën afër 3 milionë euro dhe si projekt infrastrukturor mundëson dhe qarkullim më të shpejtë në ekonominë lokale dhe lidhje të barabartë me pjesën tjetër të vendit;
– Ndarë 1 milion euro për kuponë ushqimi për familjet në nevojë në kuadër të zbatimit të Pakos së Ringjalljes Ekonomike;
– Miratuar Programin për Mbrojtjen e Konsumatorëve të Cenueshëm të Energjisë Elektrike. Qëllimi kryesor i këtij Programi është të ofrojë mbështetje të drejtpërdrejtë për konsumatorët e cenueshëm në sektorin e energjisë elektrike. Familjet që kanë qenë përfituese nga programi në vitin e fundit nuk kanë nevojë të ri-aplikojnë përveç në rastin kur e kanë ndryshuar vendbanimin dhe orëmatësin e energjisë elektrike. Programi në fjalë mbështet familjet e cenueshme që kanë të ardhura mesatare më pak se 150 euro/muaj/anëtar, dhe që kanë prona të paluajtshme me vlerë më pak se 100,000 euro. Subvencionimi aplikohet për faturat e periudhës tetor-mars, dhe paguhet direkt në llogari të konsumatorit, pas leximit të orëmatësve – pra në muajin pasues. Ditëve në vijim do të ndahen udhëzimet dhe detajet sa u përket aplikimeve të reja dhe/apo ndryshimeve të orëmatësve;
– Ndarë 2.5 milionë euro shtesë për subvencionimin e teksteve dhe materialeve mësimore për vitin akademik 2025/2026;
– Ndarë 50 mijë euro për realizimin e projektit për Integrimin e Trashëgimisë Kulturore në Planifikimin Hapësinor, përmes marrëveshjeve me trupat e Organizatës së Kombeve të Bashkuara;
– Ndarë 150 mijë euro për realizimin e projekteve përmes marrëveshjeve me trupat e Organizatës së Kombeve të Bashkuara.