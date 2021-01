Këto janë shenjat me më së shumti fat këto ditë

VENDI I PARË – UJORI:

Një javë siç ndodh pothuajse çdo vit rreth ditëlindjes tuaj, por nuk ndodh çdo vit një qiell, në të cilin Jupiteri dhe Saturni janë aleatët tuaj dhe kalojnë në Diellin tuaj natal. Java fillon shumë mirë me një super Hënë shumë instiktive dhe efektive tek Dashi, e cila më pas ju lejon të jeni absolutisht produktivë në vendin e punës, me Mërkurin, që është për jua një mbështetje shumë e vlefshme. Nëse po planifikoni një udhëtim pune, mund ta bëni edhe gjatë fundjavës, duke kombinuar momente relaksi dhe argëtimi, me momente bashkëpunimesh interesante profesionale. Tani nuk mund të shihni se për çfarë po funksionon më shumë, por së shpejti do të vijnë rezultatet dhe do të jeni në gjendje të përmirësoni gjithçka në jetën tuaj. Një bllokim i lehtë mund të ndodhë në pjesën qendrore të kësaj jave me takimin e Hënës dhe Marsit në Demi, ndoshta duke krijuar një tension të lehtë që ndihet dhe që mund të krijojë momente shpërqendrimi. Kujdes nga ngasja e makinës suaj dhe mos nënvlerësoni çdo shqetësim fizik. Në fundjavë do të argëtoheni me miqtë, si dhe me familjen dhe personin që doni.

VENDI I DYTË- BRICJAPI:

Kjo periudhë për ju duket se përqendrohet te paratë. Me kaq shumë planetë në tranzit, në shtëpinë e dytë astrologjike, dhe gjithashtu duke marrë parasysh ardhjen e Diellit në Ujor më 20 Janar 2021, jemi pothuajse të sigurt se do të duhet domosdoshmërisht të përballeni me një shpenzim të rëndësishëm që nuk mund të jetë negativ, por që do t’ju bëjë të vuani. Mund t’ju bëjë të mendoni shumë. Nuk duhet të jeni hezitues dhe nervoz sepse ende keni mbështetjen e Marsit dhe Uranit që prishin jetën tuaj në disa sektorë dhe gjithçka që po bëni tani, me siguri do të jetë një qëllim për të arritur në një të ardhme të afërt. Ndikimi i Hënës në ditët e para ta javës, megjithatë, është shumë e pakëndshme, e pa shoqërueshme dhe nuk ju lejon të përqendroheni në atë që duhet të bëni, ndërsa në ditët e ardhshme janë me të vërtetë shumë më të mira me një lidhje të shkëlqyeshme midis Hënës dhe Marsit në Dem. Vitalitet, humor i mirë.

VENDI I TRETË – BINJAKËT:

Një javë shumë e mirë ju pret me Hënën në Binjakët në fundjavë por që është gjithashtu e shkëlqyeshme në ditët e para. Pa harruar tranzitin e Diellit që kalon përmes Ujorit në 20 Janar. Këtu në këtë moment astrologjik ju përfitoni nga shumë planetë dhe kjo duhet të jetë një javë absolutisht produktive sidomos në vendin e punës me shumë mundësi për ata që dëshirojnë të gjejnë një punë ose të përmirësojnë atë që kanë tashmë. Në fakt, duhet ta kuptoni që nëse keni mbjellë mirë në të kaluarën, ka ardhur koha të korrni tani dhe në çdo rast jeta juaj do të përmirësohet. Diçka e mirë do të ndodhë. Përgjegjësi të reja, rrugë të reja profesionale dhe zgjedhje për t’u bërë në sektorin privat dhe familjar, por gjithçka do të kthehet në të mirë dhe për këtë arsye do të trajtohet përsëri këtë javë me një buzëqeshje në fytyrën tuaj. Midis të Shtunës dhe të Dielës me Hënën në qiellin tuaj përpiquni të dilni jashtë dhe madje dashuria mund të jetë mjaft shpërblyese me njohuritë e një personi të ri i cili në të ardhmen që e di do të lindë një ndjenjë e vërtetë që do të zgjasë me kalimin e kohës. Pranoni një ftesë nëse jeni vetëm dhe mos hezitoni.

VENDI I KATËRT – PESHORJA:

Ajo që duhet t’u themi të gjithëve është se po përballeni me një periudhë rilindjeje dhe rritjeje dhe nëse nuk keni në mend se çfarë duhet bërë ose nuk i vini re ndryshimet nga e kaluara, nuk duhet të shqetësoheni por duhet të jeni të sigurt me atë ë po bëni sepse e ardhmja, por edhe e tanishmja janë në favorin tuaj. Nëse jeni duke planifikuar një rrugë të re në karrierë, mbase ditët e fundjavës mund të sjellin një intuitë të mirë, por mos bëni zgjedhje në ditët e para me yllin hënor në Dash, pra e kundërta me Diellin tuaj natal, që mund të krijojë konfuzion dhe t’ju bëjë të bëni zgjedhje absolutisht të gabuara. Pjesa qendrore e javës ofron pak lajme, por duhet të përqendroheni në atë që po bëni dhe të prisni për një fundjavë që padyshim do të jetë më paqësore. Me Diellin në Ujor nga 20 Janari që së shpejti do të bashkohet me Mërkurin dhe Jupiterin, vijnë lajme të shkëlqyera. Kështu jini të lumtur dhe përgatitni gjendjen shpirtërore, mendjen tuaj pozitivisht. Argëtohuni me disa miq në fundjavë sepse në dashuri problemet e zakonshme nuk ju lejojnë të jeni aq të lumtur dhe të qetë.

VENDI I PESTË – DASHI:

Një javë që sheh një lajm shumë të mirë për ju dhe që është tranziti i ri i Diellit që kalon nga shenja e zodiakut Bricjapi tek Ujori dhe nga fundjava gjendja shpirtërore kthehet më mirë. Padyshim që me mbështetjen e Mërkurit dhe Jupiterit puna po përparon mjaft mirë dhe çfarë po bëni, nga idetë dhe projektet që po kryeni, nuk duhet të hiqni dorë pasi rezultatet do të arrijnë në muajt e ardhshëm. Fillimi i shkëlqyeshëm i javës me Hënën në qiellin tuaj, gjatë ditëve të para, por edhe ditët në vijim janë mjaft të mira me një fundjavë të shkëlqyeshme falë Hënës në Binjakët dhe Diellit në Ujor. Ju duhet ta shikoni të ardhmen me shumë optimizëm dhe vetëbesim më të madh, sepse e ardhmja premton të rinovojë jetën tuaj por natyrisht gjithçka vjen nëse ka angazhim dhe Saturni që ju mbështet kërkon edhe përgjegjësi. Midis të mërkurës dhe të enjtes ju duhet t’i kushtoni vëmendje vetëm një problemi të vogël ekonomik, ndoshta për disa shpenzime për t’u përballur, pasi do të jeni të detyruar të shpenzoni para për të blerë diçka të dobishme për punë. Në dashuri, periudha nuk është optimale, sepse Venusi në kuadraturë ushqen ende pasiguri.

VENDI I GJASHTË – GAFORRJA:

Qielli i shkëlqyeshëm në pjesën qendrore të javës, pasi Hëna do të jetë në Dem dhe së bashku me Marsin do të formojë një bashkim fantastik në sekstil me Diellin tuaj natal. E gjithë kjo do të thotë që ju lehtë mund të jeni më të shkathët, absolutisht plot forcë dhe kreativitet për të arritur disa qëllime që i keni vendosur vetes. Padyshim, mos hiqni dorë nga idealet tuaja edhe kur asgjë nuk ju mbështet. Për shembull, java sheh një Hënë katrore që mund t’ju bëjë nervozë ose të ngadalësojë disa situata, por nuk keni pse të hidhni veten poshtë dhe të veproni pa probleme. Në këtë fazë të jetës suaj, duhet të jeni të sigurt. Edhe në dashuri ka shumë probleme me Venusin akoma në Bricjap dhe nëse jeni zemra të vetmuara mbase është kushti më i mirë për të jetuar këtë moment, sepse është e vërtetë që do të jeni melankolik me dëshirën për t’u dashuruar. Ka keqkuptime dhe grindje me partnerin.