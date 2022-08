Këto janë rregullat e reja në “Miss Universe” Për herë të parë në historinë e saj, Miss Universe do të lejojë gratë dhe nënat e martuara të konkurrojnë në konkursin ndërkombëtar. Rregullat e reja do të hyjnë në fuqi për konkursin e 72-të të Miss Universe në vitin 2023, sipas një memo të brendshme të marrë nga The National. Tashmë kanë filluar konkurset…