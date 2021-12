Këto janë përfitimet shëndetësore nga stina e dimrit

Bora është një nga ato gjëra që disa njerëzve ju pëlqen, ndërsa disave jo.

Ekspertët kanë zbuluar disa nga përfitimet e shumta të borës për shëndetin tuaj, transmeton lajmi.net.

Ekspozimi ndaj temperaturave të ulëta është treguar se rrit nivelet e energjisë, qoftë edhe shkurtimisht, për vetëm disa momente.

Të dilni dhe të luani në dëborë nuk është për të gjithë, por është në rregull sepse mund ta kaloni ditën të mbështjellë me ndonjë qebe duke lexuar librat tuaj të preferuar.

Është treguar se leximi përmirëson kujtesën dhe përqendrimin dhe rrit kapacitetin e të mësuarit, kështu që leximi i përditshëm është në të vërtetë i shkëlqyeshëm për shëndetin tuaj.

Bora ju lejon të kaloni kohë me familjen tuaj. Ata që pëlqejnë ditët me borë, do të jenë në humor të mirë dhe do të pranojnë me shumë entuziazëm të gjitha aktivitetet që janë aktuale gjatë këtyre reshjeve. /Lajmi.net/