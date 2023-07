Këto janë ngjarjet kryesore të ditës së nesërme që pritet të ndodhin në Kosovë

Gjatë ditës së nesërme në Kosovë pritet të mbahen shumë aktivitete.

Fillimisht duke filluar nga ora 08:00 Kuvendi i Republikës së Kosovës organizon aktivitetin tradicional “Bashkatdhetarët në Kuvend”, ku të gjithë bashkatdhetarët mund ta vizitojnë Kuvendin dhe të takohen me deputetë.

Pastaj duke filluar nga ora 11:00, mbahet mbledhja e Komisioni për Buxhet, Punë dhe Transfere, ku do të shqyrtohen disa projektligje dhe raporte vjetore financiare.

Ndërsa në ora 12:00 Grupi Parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës mban tryezën e tretë, ku do të diskutojë me përfaqësues të shoqatave të dala nga lufta, shoqatat e të burgosurve politikë, shoqatat e të pagjeturve, si dhe udhëheqës të UÇK-së, lidhur me situatën politike në Kosovë dhe modalitetet e mundshme për të dalë nga kjo situate.

Po ashtu në ora 12:00 mbahet mbledhja e Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Inovacion, Kulturё, Rini dhe Sport, ku shqyrtohen raportet e komisioneve të përhershme për Projektligjin pёr të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta./Lajmi.net/