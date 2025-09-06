Këto janë kombëtaret që tashmë janë kualifikuar për Kupën e Botës 2026

Procesi i kualifikimeve për Kupën e Botës 2026 është ende në zhvillim, por disa prej kombëtareve e kanë siguruar tashmë pjesëmarrjen në turneun më të madh të futbollit botëror. Deri më tani, 17 përfaqësuese kanë siguruar kualifikimin për Botërorin që do të mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksikë dhe Kanada. Tre vendet pritëse…

06/09/2025 16:08

Procesi i kualifikimeve për Kupën e Botës 2026 është ende në zhvillim, por disa prej kombëtareve e kanë siguruar tashmë pjesëmarrjen në turneun më të madh të futbollit botëror.

Deri më tani, 17 përfaqësuese kanë siguruar kualifikimin për Botërorin që do të mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksikë dhe Kanada. Tre vendet pritëse – Kanadaja, Meksika dhe SHBA – janë kualifikuar automatikisht, transmeton lajmi.net.

Kombëtaret që janë tashmë të kualifikuara janë: Argjentina, Kanadaja, Meksika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Japonia, Zelanda e Re, Irani, Uzbekistani, Koreja e Jugut, Jordania, Australia, Brazili, Ekuadori, Uruguai, Kolumbia, Paraguai dhe Maroku.

Argjentina është kampione në fuqi e botës, e cila fitoi Kupën e Botës 2022 në një finale dramatike kundër Francës, pas penalltive, në një nga ndeshjet më të paharrueshme në historinë e këtij kompeticioni.

Numri i ekipeve pjesëmarrëse në Kupën e Botës 2026 do të zgjerohet në 48, ndaj më shumë skuadra do të kenë mundësinë të sigurojnë një vend në këtë garë historike./lajmi.net/

