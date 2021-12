Këto janë dy klubet e Premierligës që e duan Dembelen

Raportohet se francezi ka kërkuar pagë të lartë prej 40 milionë euro për sezon, me bonuse prej 20 milionë euro për sezon, gjë që nuk është pranuar nga Barcelona, transmeton lajmi.net.

Eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano njoftoi para disa orëve se situata është e komplikuar dhe që Dembelen e duan dy klube të Premieligës.

Të dy skuadrat raportohen se kanë bërë kontakte me agjentin e Dembeles dhe që do t’i ofrojnë pagën që kërkon.

Sipas Matte Moretto, bëhet fjalë për Newcastle United dhe Manchester United, që e vëzhgojnë nga afër situatën e francezit dhe e duan në verë futbollistin si agjent të lirë./Lajmi.net/

🗣[ @MatteMoretto🥇] | Newcastle and Manchester United are the two clubs that have 100% made contacts with the agent of Dembele. #fcblive

