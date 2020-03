Këto janë detajet shtesë për zgjatjen e afatit të pagesave për detyrimet tatimore

Ministri i Financave dhe Transfereve, Besnik Bislimi ka sqaruar se me vendimin për zgjatjen e afatit për dorëzimin e deklaratave, raporteve dhe pagesave të detyrimeve tatimore, si dhe trajtimin dhe vendosjen lidhur me kërkesat për rimbursime, që ndërlidhen me zbatimin e legjislacionit tatimor në fuqi deri më 30 prill të këtij viti, mund të përfitojnë tatimpaguesit e sektorit privat dhe ndërmarrjet publike, por jo institucionet tjera të sektorit publik.