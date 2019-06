Këto janë dështimet e Qeverisë dhe Komunës së Prishtinës sipas Avdullah Hotit

Hoti përmes një postimi në Facebook ka thënë se Qeveria e udhëhequr nga koalicioni PAN, gjatë vitit 2018 ka punësuar 1,245 persona me shërbime të “veçanta”, prej të cilëve, 94 në Zyrën e Kryeministrit.

Po ashtu, sipas tij, Qeveria mban 407 persona të punësuar jashtë listës së pagave, ka paguar 20,3 milionë euro për vendime gjyqësore, si dhe ka arritur detyrimet kontingjente ndaj palëve në vlerë prej 196 milionë euro, përcjell lajmi.net.

Ndërsa sa i përket Komunës së Prishtinës, Hoti ka thënë se, në nivel të komunave, qëndron më së keqi.

Sa i përket investimeve kapitale, siç thotë Hoti, më 2018 ka pasur të planifikuar 38 mil euro. Por, i kanë tepruar 57% te mjeteve, apo 23.3 mil euro. Tutje shton ai, nga këto mjete, 9.5 mil janë mjete të pashpenzuara nga viti 2017.

Postimi i plotë pa ndërhyrje:

Qeveria e udhehequr nga PAN-i gjate vitit 2018:

1. Ka punesuar 1,245 persona per sherbime te “vecanta”, prej te cileve 94 ne Zyren e Kryeministrit,

2. Mban 407 persona te punesuar jashte listes se pagave,

3. Ka paguar 20.3 mil euro per vendime gjyqesore,

4. Ka rritur detyrimet kontingjente ndaj paleve ne vleren prej 196 mil euro,

5. Mjetet e arketueshme (obligime tatimore ndaj shtetit) i kane arritur ne 462 mil euro (nje rritje prej afer 100 mil krahasuar me 2016).

Ne nivel te komunave, Prishtina qendron me se keqi.

1. Sa i perkete investimeve kapitale, me 2018 ka pasur te planifikuar 38 mil euro. Por, i kane tepruar 57% te mjeteve, apo 23.3 mil euro. Nga keto mjete, 9.5 mil jane mjete te pashpenzuara nga viti 2017.

2. Edhe pse jane dyfishuar faturat e tatimit ne prone ne pjesen qendrore te qytetit dhe po ndertohen banesa te reja ne lagje rreth Prishtines (ne Mat ne vecanti), te hyrat nga tatimi ne prone kane renie.

Duke qene se mjetet qe komuna po ju mbledh qytetareve nuk po i shpenzon, ndoshta do te ishte me mire te ju lihen ne dispozicion qytetareve, pasi ata mund t’i shpenzojne per mireqenien e tyre.

(Te dhenat jane nga Raport Financiar i Qeverise per 2018). /Lajmi.net/