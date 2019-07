Këto janë çantat më të çuditshme që i keni parë ndonjëherë

Kemi parë trende aksesorësh dhe veshjesh nga më të paimagjinueshmet dhe sot do të flasim për çantat e çuditshme. Jemi të sigurt që këto që do t`ju tregojmë janë më të veçantat që keni parë. Janë në forma nga më të ndryshmet dhe nëse ju pëlqen të eksperimentoni me aksesorët, me siguri do ta gjeni të preferuarën tuaj, transmenton Class.

Si kapëse letrash

Një derrkuc Loius Vuitton

Ujitëse lulesh

Si Cola

Si thoni t`i shtoni pak ëmbëlsi pamjes suaj?

Nëse e adhuroni ushqimin (dhe nuk jeni vegjetariane)