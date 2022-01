Këto janë 6 gjërat që fëmijët i trashëgojnë vetëm nga babai

Megjithatë, ka disa gjëra që fëmijët mund të trashëgojnë vetëm nga baballarët e tyre.

Problemet me zemrën Ekziston një gjen që transmetohet gjithmonë nga babai tek djali. Kjo pjesë e ADN-së mund të rrisë rrezikun e sulmit në zemër deri në 50%! Pra, nëse babai juaj ka probleme me zemrën, është mirë të kryeni kontrolle.

Gjatësinë Shumë njerëz supozojnë se gjatësia e fëmijës jepet nga gjatësia mesatare e prindërve. Është e vërtetë se gjatësia e fëmijëve merret nga një kombinim i gjeneve të të dy prindërve, por në disa raste gjeni i babait mund të ketë një ndikim më të madh se ai i nënës. Më shumë se 700 fije gjenetike kombinohen për të përcaktuar gjatësinë e fëmijës. Nëse vetëm një prej tyre është subjekt i ndryshimit, ai mund të ndryshojë gjatësinë me 3 centimetra, që nuk është një ndryshim i vogël!

Problemet me shëndetin mendor Është treguar se çrregullimet mendore janë trashëgimore. Por shanset që fëmija trashëgon një çrregullim mendor nga babai i tij rritet me rritjen e moshës së babait. Nëse një person bëhet baba në moshë të madhe dhe vuan nga një sëmundje mendore, siç është skizofrenia, ADN-ja e tij ka ndryshuar me siguri gjatë viteve dhe rrjedhimisht sperma do të transmetojë ADN-në e mutuar tek foshnja.

Problemet e dhëmbëve Fëmijët trashëgojnë dhëmbët e etërve të tyre, sepse gjenet mashkullore janë shumë më dominues sesa ato femra kur është fjala për dhëmbët. Kjo përfshin madhësinë e dhëmbëve, formën e nofullës dhe të gjithë pjesën tjetër.

Ngjyrën e syve Të dy prindërit kanë treguar se ndikojnë në ngjyrën e syve të fëmijës, por në shumicën e rasteve gjenet e babait kanë më shumë ndikim. Megjithatë, gjenet që shkaktojnë ngjyrë të errët të syve janë më dominues sesa gjenet përgjegjëse për sytë e ndritshëm, kështu që nëse njëri prej prindërve ka një ngjyrë të errët të syve, atëherë fëmija do të ketë sy të errët.

Gjininë Vetëm babai mund të ndikojë në gjininë e fëmijës. Kromozomi që dominon spermën e babait krijon një kombinim të kromozomeve që përcakton gjininë e fëmijës.