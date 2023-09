Këto do të jenë temperaturat për ditën e sotme Sot në vendin tonë pritet të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Vranësirat kanë mundësi që vende-vende të sjellin riga shiu. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 11-14 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 22-25 gradë Celsius. Do të fryjë erë e lehtë deri…