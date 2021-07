Këto 5 shenja të horoskopit s’duan ta shohin kurrë mirë Luanin

BRICJAPI

Bricjapi dhe Luani janë të dyja shenja ambicioze.Kanë natyra Alfa dhe kjo është arsyeja, përse nuk shkojnë mirë, sepse u duket sikur do u zënë vendin njëri-tjetrit, gjithmonë nëse luftojnë për të njëjtën gjë.

AKREPI

Akrepi dhe Luani konsiderohen si dy nga shenjat më të fuqishme të zodiakut, sepse nuk kanë nevojë për miratimin e askujt dhe duan të jenë në qendër të vëmendjes. Në një univers paralel, do të ishin shumë miq të mirë, por duke qenë se asnjë nga këto shenja nuk lëshojnë pe, e vështirë se mund të rrijë në një dhomë një Luan dhe një Akrep.

PESHQIT

Peshqit janë shumë të ndjeshëm me intuitën e tyre që i çon ata në një botë tjetër dhe luani thjesht nuk mund ta durojë dot këtë gjë. Luani është një shenjë me këmbë në tokë dhe nuk deliron kollaj, ndërkohë Peshqit pluskojnë në atë flluskën e tyre.

GAFORRJA

Ndonëse Gaforret kanë personalitet të fortë, shpesh kjo shenjë ka nevojë për aprovimin e të tjerëve, kërkon vëmendje për t’u ndjerë i vlerësuar, ndërkohë e kundërta ndodh me Luanin. Ai e bën thjesht për të qenë në qendër të vëmendjes dhe për t’u ndjerë i adhuruar, nuk është se dyshon tek sharmi apo karizma e vet.

DEMI

Natyra e Luanit zakonisht bie ndesh me natyrën poseduese të Demi. Mënyra se si një Demi e sheh botën, nuk përputhet me atë të mbretit të zodiakut. Besohet se të kundërtat tërhiqen, ndaj dhe Luani nuk shkon mirë me demin, sepse kanë disa karakteristika të ngjashme: si vendosmërinë, këmbënguljen dhe dëshirën për të udhëhequr. /Lajmi.net/